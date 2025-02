Zanini a KKN – ” Quando giocavo con Conte avevo subito capito una cosa su di lui “

Nicola Zanini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

L’ex calciatore ha analizzato la prossima partita del Napoli, contro il Como: ” Contro il Como sarà una partita complicata, la squadra di Fabregas ha una grande identità, bisogna stare concentrati loro sono attrezzati e mettono in difficolta tutti. Sarà una partita di grande attenzione da parte di entrambe le squadre.



Ha poi svelato un retroscena di quando giocava insieme con il mister leccese: ” Quando giocavo con Conte ero giovane, ma ha sempre mostrato una grande serietà, è un grande lavoratore che trasmette il suo credo ai suoi giocatori. Da ragazzo già avevo capito che avrebbe fatto l’allenatore.



Infine ha detto la sua riguardo la stagione degli azzurri e riguardo la sfida scudetto: ” Per il rendimento del Napoli bisogna fare i complimenti al mister, essere primi a due punti in un campionato cosi equilibrato non è assolutamente semplice.

Credo che gli azzurri se la giocheranno fino alla fine perché Inter e Atalanta faranno fatica anche per colpa degli impegni europei. “