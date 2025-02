La partenza di Kvara non ha portato alcun sostituto del georgiano durante la sessione di gennaio.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il Napoli avrebbe tentato di chiudere ben 5 operazioni di mercato per il dopo 77: i nomi sarebbero di Adeyemi, Garnacho, Zaccagni, Saint-Maximin e Ndoye. Tutte le operazione citate non sono andate in porte e nelle ultime ore gli azzurri hanno virato su Okafor, arrivato poi in prestito con diritto di riscatto.