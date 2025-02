Repubblica – Como-Napoli, trasferta “test” per i tifosi azzurri. Se tutto andrà bene, ci sarà l’ok anche per il Venezia. I dettagli

Como-Napoli sarà una partita che segnerà il ritorno ad una trasferta per i tifosi partenopei dopo oltre due mesi dall’ultima consentita (Torino-Napoli dell’1 dicembre 2024). Questa, sarà seguita con molta attenzione dagli inquirenti, che monitoreranno con la massima attenzione il comportamento dei supporters azzurri che si recheranno al Sinigaglia (circa 875). Un incontro che può essere per loro un vero e proprio test, soprattutto in occasione della prossima “uscita”, che sarà contro il Venezia. In caso non ci fossero problemi di ordine pubblico relativi alla partita del 23 febbraio, ci sarà l’ok per permettere la trasferta del Penzo, in programma per il weekend tra il 15 ed il 16 marzo, che prevede circa 1000 biglietti per i tifosi ospiti. Lo racconta l’edizione odierna de La Repubblica.