Oddo a KKN – ” L’Inter ha più pressione addosso, e il Napoli ha un vantaggio… “

Massimo Oddo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Ecco cosa ne pensa l’ex giocatore del campionato in corso e della sfida scudetto: ” Questa è una fase del campionato determinante, ma come tutte del resto. Ora c’è un periodo dove si gioca tanto, e ci sono le competizioni europee importanti. Lì alcune squadre possono lasciare qualche energia, mentre il Napoli ha il vantaggio di poter pensare soltanto al campionato. Ovvio che l’Inter ha più pressione addosso, perché è campione d’Italia ma perché il percorso di Inzaghi ha continuità ed anche sul mercato si è agito per rinforzare la squadra e non per ricostruirla come a Napoli. Conte è partito con un nuovo progetto, e sta facendo un grande lavoro, ma è anche supportato dalla società e da una rosa molto valida. Anche se non ha fatto grandi cose l’anno scorso i calciatori sono forti, qui forse si può anche notare di più la bravura di Conte. “

Sentite poi cosa ha dire riguardo il capitano del Napoli, Di Lorenzo: ” Di Lorenzo? Qualcosa ci accomuna, ma lui è più ostinato e bravo in fase difensiva, io invece ero più bravo in avanti. ”