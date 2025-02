Natan: “Sto bene al Betis e voglio restare. Confido che l’agente e i club trovino la soluzione”

Natan, difensore del Betis Siviglia in prestito dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro il Gent. In questa, il calciatore ha affermato la sua volontà di voler rimanere in Spagna, campionato nel quale sta trovando buona continuità e prestazioni. Di seguito, le sue parole.

“Sono molto felice qui, voglio restare, certo, ma non dipende solo da me. Sto lavorando, mancano ancora tre o quattro mesi, voglio fare bene, giocare grandi partite, il futuro poi appartiene a Dio. Al Betis credo di essere migliorato sotto vari aspetti, ma in particolare nella fiducia. Avevo bisogno di giocare più partite e le sto facendo, ho fiducia e penso di poter migliorare ancora di più. Futuro? Come ho detto, voglio restare, lascerò che siano il mio agente e i club a sistemare la situazione. Non so niente di quella parte della burocrazia, ma voglio solo restare”.