La Repubblica – ” Conte non si è pianto addosso nonostante il mercato di Gennaio “

La sessione di calciomercato invernale ha sicuramente lasciato delusi i tifosi azzurri, date le premesse e soprattutto dopo l’addio sofferto ed improvviso di Khvicha Kvaratskhelia. L’edizione odierna della Repubblica però fa luce sulla reazione del mister Antonio Conte alle difficoltà che ha dovuto affrontare tra il mercato e gli infortuni, ecco un estratto dell’articolo:

” Antonio Conte è corso subito ai ripari e non si è pianto addosso nemmeno per un attimo al termine della disastrosa parentesi del mercato invernale, da cui il suo Napoli è uscito indebolito invece che potenziato, come sarebbe stato doverosamente molto più logico per una squadra al comando della classifica. Ma l’imperscrutabile club azzurro si è infilato nella trappola di un vicolo cieco – tra errori e omissioni – e ha lasciato la patata bollente nelle mani dell’allenatore leccese e dei suoi giocatori, che hanno preso coraggiosamente atto del mancato arrivo dei rinforzi e hanno incassato anche il colpo basso della partenza a metà gennaio di Kvaratskhelia”.