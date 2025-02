I legali di De Laurentiis: “I nostri assistiti assolutamente estranei. Incomprensibile procedere nei confronti del Napoli”

Il portale Calcio e Finanza riporta alcune dichiarazioni di Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, avvocati di Aurelio De Laurentiis e della Ssc Napoli, in merito alla vicenda della richiesta di rinvio a giudizi per le operazioni di acquisto di Kostas Manolas e di Victor Osimhen. In queste, i legali affermano che i loro assistiti sono estranei alle contestazioni, e che la decisione di procedere anche nei confronti della Ssc Napoli è incomprensibile.

Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che assistono il Presidente Aurelio de Laurentis e la S.S.C. Napoli, dichiarano che “i propri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021”. Per i legali “appare incomprensibile la decisione di procedere anche nei confronti della S.S.C. Napoli considerando che agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani. Siamo estremamente convinti che il procedimento si concluderà positivamente”.