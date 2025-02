Giacomo Raspadori è a tutti gli effetti, in pratica, un nuovo acquisto per Conte.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, l’attaccante ex Sassuolo ha avuto giovamento del cambio modulo, forzato, tra l’altro. Il passaggio al 3-5-2 gli ha permesso di esprimersi al meglio al fianco di Lukaku contro la Lazio. Jack va verso la conferma in quel di Como dal 1′ per continuare su questa scia e rivelarsi un’arma molto importante per Conte e staff nella volata scudetto.