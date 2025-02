Ekkelenkamp torna sul gol al Napoli: “Che orgoglio! Della Serie A mi piace tanto Neres”

Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. In questa, il calciatore olandese è tornato sul gol da lui realizzato contro il Napoli, che ha permesso ai friulani di strappare un pareggio al Maradona. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni

«È un momento bellissimo. È stato un orgoglio segnare contro il Napoli, ma è stata stupenda la doppietta in casa. Far gol è troppo importante, a me piace stare dentro il campo, accentrarmi e tirare. Di questa Serie A mi sono piaciuti tanto Neres del Napoli e Calhanoglu dell’Inter. La squadra più forte».