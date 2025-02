Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della diretta del programma Radio Goal. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non sarebbe male se l’anno prossimo arrivasse Lookman, secondo me piacerebbe anche ad uno come Conte che andrebbe a lavorarci. Sento molte teorie sul fatto che il Napoli abbia pareggiato tre volte consecutive, ma se mi chiedessero di firmare per altri due pareggi tra Como ed Inter io ci metterei la firma”.