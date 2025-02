Como-Napoli sarà diretta da Manganiello di Pinerolo. Al Var Pezzuto

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventiseiesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà il Como in trasferta, gara in programma per domenica 23 febbraio alle ore 12:30. L’incontro, sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Verrà assistito dai guardalinee Passeri e Bercigli, mentre il quarto uomo sarà Tremolada. Il Var sarà presieduto dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, e ad assisterlo ci sarà Massa.

