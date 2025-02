Champions League, dove vedere Psv-Juventus ?

Oggi è un’altra grande giornata di Champions League, con le ultime partite degli spareggi in programma. Ci attendono diverse sfide di altissimo livello, fra tutte Real Madrid-Manchester City. L’unica italiana a scendere in campo stasera sarà la Juventus, che avrà il compito di passare il turno per risollevare il ranking italiano, fondamentale per ottenere anche l’anno prossimo 5 squadre nella massima competizione europea.

La sfida tra Thiago Motta e Peter Bosz sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, il resto delle partite su Sky Sport e in diretta streaming su Now Tv.