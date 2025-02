L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla settimana che attende gli azzurri in vista della trasferta di Como. Secondo il quotidiano la stanchezza si fa sentire per tutti e gli azzurri stanno avendo il grande merito di stringere i denti, tant’è alla ripresa degli allenamenti si potranno ripresentare con la convinzione di poter arrivare fino in fondo. La capolista non è cambiata e alla fine mancano solo 13 giornate, che per la squadra di Conte sono altrettante finali. Al di là della consapevolezza di aver lasciato qualche punto per strada, si sta riaccendendo la fiammella della speranza intorno al tecnico e ai suoi giocatori, che sono tornati padroni del loro destino. Sabato sera il Napoli aveva sofferto per uscire indenne dall’Olimpico. Gli azzurri s’erano difesi con le unghie e i denti. Conte era sembrato a tratti disarmato. Ma è bastata la sconfitta dell’Inter a spazzare via lo scoramento e riaccendere l’entusiasmo.