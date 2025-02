Paganini: “Scudetto? Per me vincerà il Napoli”

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, durante “Maracanà” ha espresso il suo pensiero su chi vincerà lo Scudetto tra Napoli e Inter e sulle coppie d’attacco. Queste le sue parole:

“Inzaghi-Lautaro o Conte-Lukaku? Scelgo la seconda coppia, a parte dei problemi che hanno gli azzurri, hanno solo il campionato da giocare. Conte è molto bravo in questo, a tenere alta la tensione per un solo obiettivo; i nerazzurri invece, sta mostrando dei cenni di debolezza. Quando si è coinvolti in più competizioni, qualcosa è normale doverla lasciare”.