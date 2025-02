Champions League, il Bayern pareggia allo scadere ed elimina il Celtic

Il Bayern Monaco si qualifica agli ottavi di Champions League con un gol al minuto 93 firmato da Alphonso Davies che firma il gol del pareggio ed elimina il Celtic grazie alla vittoria ottenuta in Scozia.

La squadra di Rogers nel primo tempo conduce una partita ordinata senza particolari rischi fino alla traversa colpita da Kane al minuto 43 e chiude il primo tempo sul punteggio di 0 – 0.

Nel secondo tempo gli scozzesi passano in vantaggio al minuto 63 con la rete dell’ ex Kuhn che sfrutta un pasticcio difensivo bavarese e deposita alle spalle di Neuer; il Bayern si spinge all’attacco per evitare i supplementari e trova la rete del pareggio solo al minuto 93 dopo un assedio che ha visto protagonista più volte il portiere danese Schmeichel che deve arrendersi al tap – in del terzino canadese.