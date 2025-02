L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Elia Caprile. Secondo il quotidiano il mercato invernale del Napoli ha visto la partenza di diversi giocatori, tra i quali anche Caprile. Il portiere di proprietà del club azzurro si è trasferito al Cagliari con il prestito con diritto di riscatto. In azzurro è arrivato Simone Scuffet. Caprile spingeva per giocare con continuità, ma all’inizio Conte non era molto d’accordo su una sua cessione a gennaio. La mossa di Nicola di dare fiducia a Sherri alla lunga si è dimostrata inefficace. Il portiere albanese non ha dato garanzie sufficienti e la società sarda si è lanciata su Caprile. Ottenuto il si del Napoli e poi quello del giocatore, c’era da superare il veto di Conte. L’allenatore azzurro ha dato il via libera dopo la super prestazione di Scuffet a Monza. E cosi Caprile è approdato a Cagliari, dove ha impiegato poco a conquistare la fiducia di tutti. Conte ha aperto alla sua cessione solo dopo essersi rassicurato delle qualità di Simone Scuffet.