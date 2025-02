Zuniga rivela: “Ero della Juve ma un episodio mi ha fatto cambiare idea, ringrazierò Napoli per sempre!”

Juan Zuniga ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport sul suo passato a Napoli.

Un’occasione per ricordare la sua avventura sotto il Vesuvio e per rivelare dei retrocena davvero inaspettati: “Mi volevano sia Barcellona che Juve quando ero a Napoli ed era fatta praticamente con i bianconeri. Avevo un accordo con Marotta, ma ci fu un episodio in particolare che mi fece cambiare idea: fu Napoli-Galatasaray, un’amichevole al San Paolo in cui feci goal e i tifosi mi fischiarono e fecero partire il coro “Chi non salta bianconero è. Mi fischiarono per tutto il tempo e quando partì quel coro iniziai a saltare anche io. Rimasi a Napoli per l’amore della gente e perchè non potevo tradire così tanto affetto. Ringrazierò Napoli per sempre!”.