L’ex calciatore ed attualmente allenatore Alessio Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole sul duello in vetta: “Sarà una lotta tra Napoli e Inter fino alla fine. Mi dispiace che a Conte non sia stato dato un sostituto degno di Kvara. L’Inter inizia a soffrire la pressione, Conte sa come vincere i campionati e sono sicuro che sarà una grande lotta tra queste due squadre fino alla fine!”.