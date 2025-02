Tacchinardi a KKN – ” Conte sa come si vince, lotterà fino all’ultimo “

Alessio Tacchinardi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

L’ex calciatore ha espresso la sua opinione riguardo la stagione dell’Inter: ” Ricordo che qualche anno fa, nel duello Inter-Milan per lo scudetto Inzaghi perse lo scudetto. Credo che Inzaghi oggi sia preoccupato perchè l’Inter non è la prima volta che perde per aver avuto meno fame degli altri. Vince e ripetersi non è mai semplice, devi avere ancora più fame e l’Inter nelle ultime partite ha avuto meno voglia di vincere. L’Inter sta accusando la pressione del Napoli, poi ho letto da qualcuno che il Napoli sia in crisi, ma non scherziamo! “

Sentite poi cos’ha da dire riguardo il mercato di Gennaio degli azzurri: ” M’è dispiaciuto che a Conte non sia stata messa a disposizione una pedina importante dopo l’addio di Kvaratskhelia. Sapevano che Garnacho avesse chiesto un sacco di soldi, Adeyemi non è venuto e ci voleva un altro piano. Okafor è il piano F, ma dopo la A e la B ci sono C, D ed E. Mi dispiace perchè il Napoli, con un giocatore di livello più alto, avrebbe fatto sfracelli. “

Infine ha poi detto la sua riguardo la corsa scudetto: ” Sarà una battaglia sportiva entusiasmante tra Napoli ed Inter col fattore pressione da gestire. Ho visto Lazio-Napoli, la Lazio gioca un bel calcio e mette in difficoltà tutti. C’è dispiacere per il pareggio arrivato da Dia, ma dopo Juventus-Inter di ieri il punto dell’Olimpico diventa importantissimo. Tra un po’ il calendario dell’Inter diventa impressionante tra Coppa Italia, Champions e campionato. Conte sa come si vincono i campionati, sa come preparare le partite e sono certo di assistere ad un bel duello fino in fondo. ”