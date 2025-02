Il Genoa ottiene tre punti importantissimi contro il Venezia tra le mura amiche del Ferraris.

Vittoria arrivata nel secondo tempo, due reti in 4 minuti per gli uomini di Vieira: goal al minuto 82 per Pinamonti, raddoppio al minuto 86 per Cornet. I liguri salgono ora a 30 punti in classifica, mentre il Venezia rimane penultimo fermo a 16 punti in piena zona retrocessione.