Marangon a KKN – ” Conte fino ad ora non ha sbagliato nulla “

Luciano Marangon, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

L’ex calciatore ha espresso la sua opinione riguardo il Napoli, la sfida scudetto contro l’Inter e riguardo il lavoro svolto da Antonio Conte fino ad ora : “Il campionato si deciderà nello scontro diretto tra Napoli ed Inter. Il vantaggio di avere solo il campionato ce l’ha il Napoli. Forse l’Atalanta potrebbe riavvicinarsi ma dovrebbe vincerle tutte. E’ meritatissimo il primato del Napoli. Ritorno alla difesa a 4? Conte ne ha sbagliate pochissime fino ad oggi, anzi non ne ha sbagliata una. E’ un allenatore preparato e il sistema di gioco lo sceglie in base agli avversari. Sono sereno per l’out mancino del Napoli, la gara col Como sarà importante perchè la squadra di Fabregas s’è ritrovata e gioca bene”.