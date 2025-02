La Repubblica – Il Napoli blinda il posto Champions con il 2-2 dell’Olimpico

Stando a quanto riporta La Repubblica, pareggiando contro la Lazio il Napoli ha consolidato il ritorno in Champions League: “La missione più importante è stata nella sostanza già compiuta ed è la faccia più veritiera del sofferto pareggio con la Lazio all’Olimpico, che ha permesso al Napoli di blindare il ritorno in Champions con 13 giornate di anticipo sul termine del campionato. In caso di sconfitta a Roma gli azzurri potevano essere infatti risucchiati nella bagarre per le posizioni di rincalzo dell’alta classifica e invece sono riusciti a uscire indenni da 90′ ad alto rischio, superando tra mille difficoltà e in emergenza totale il bivio più importante della loro stagione. Di qui la serenità nella notte romana di Antonio Conte, tornato a casa con il sorriso nonostante la vittoria sfumata in extremis e la terza rimonta di fila subita dai suoi“.