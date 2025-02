Il Mattino – Napoli, Raspadori con la Lazio ha sfruttato l’occasione; buona l’intesa con Lukaku

Il Mattino ha incensato Antonio Conte e Giacomo Raspadori: “Antonio Conte ha avuto la capacità di trasformare una mossa obbligata in una soluzione vincente sabato contro la Lazio, in due parole Giacomo Raspadori. Ci aveva lavorato per tutta la settimana e continuerà a farlo per affinare movimenti e meccanismi. Ma il feeling c’è, il materiale pure e i risultati tradiscono soltanto maggiore fiducia per il futuro. L’attaccante si è ritrovato titolare all’improvviso ed ha saputo sfruttare al meglio la chance. Prestazione maiuscola alle spalle di Lukaku merito di una collocazione che finalmente ha esaltato le sue caratteristiche“.