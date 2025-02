Umberto Chiariello, noto giornalista partenopeo, si è espresso su Radio CRC nella giornata odierna sul caso Lautaro.

Un pensiero determinato quello di Chiariello, che chiede a gran voce una sanzione per l’attaccante dell’Inter: “Lautaro Martinez va punito senza se e senza ma, non ci sono dubbi. Mi appello al codice di Giustizia Sportiva e al suo articolo 37, secondo cui per le condizioni di blasfemia o bestemmia la sanzione corrisponde ad una giornata di squalifica!”.