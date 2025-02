Cesari: “Lautaro? Ecco la procedura da seguire”

L’ex arbitro Graziano Cesari ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, soffermandosi sulla questione Lautaro Martinez, le cui immagini stanno facendo il giro del web, al termine della partita Juventus-Inter vinta di misura dai bianconeri, in cui si vede il centravanti argentino scaricare la rabbia e la tensione pronunciando alcune frasi blasfeme.

Ecco le parole di Cesari:

“Le immagini verranno analizzate benissimo per capire quello che ha detto il capitano dell’Inter. Questa è una competenza del Giudice Sportivo dopo una eventuale segnalazione della Procura Federale“.

L’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”. Ad ogni modo, per un provvedimento da parte del Giudice Sportivo infatti, è necessario che le bestemmie siano comprovate anche da un audio in cui si sentano in maniera nitida.