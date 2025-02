Cds – ” Napoli, Conte ha concesso due giorni di riposo agli azzurri”

Il Napoli sembra essere affaticato dal punto di vista fisico e il mister Antonio Conte l’ha intuito, per questo ha lasciato due giorni di riposo totale per i giocatori. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

” Due giorni di riposo e poi la ripresa verso il Como. Il Napoli tornerà in campo domani al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della trasferta in programma domenica alle 12.30 allo stadio Sinigaglia. La prima con i tifosi residenti in Campania al seguito – muniti di Tessera del tifoso – dopo un’assenza lunghissima: l’ultima è stata quella di Torino contro il Toro, poi sei viaggi con divieti e restrizioni in fila (Udinese, Genoa, Fiorentina, Atalanta, Roma e Lazio). “