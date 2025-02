Causio a KKN – ” Conte è abituato a fare miracoli, e quest’anno… “

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

L’ex calciatore ha iniziato l’intervista facendo gli elogi al mister del Napoli, Antonio Conte: ” Conte è abituato a fare i capolavori, anche alla Juve vinse lo scudetto al primo anno. Quest’anno è sulla strada giusta, crede in sè stesso e l’ha inculcato anche ai suoi giocatori. Pareggiare con la Lazio ci sta, sono le gare con le piccole che non bisogna perdere. “

Sentite poi cos’ha da dire riguardo l’Inter e la partita contro la Juventus: “ Inter? Sulle gambe nel secondo tempo, mentre nel primo mi è piaciuta. Nel secondo tempo è bastato un cambio di marcia della Juve per mettere in difficoltà l’Inter. Grande Juve ieri, ma la svolta è arrivata dai singoli. Kolo Muani? Non mi spiego come mai non giocasse a Parigi. “

Infine ha espresso una sua convinzione riguardo Raspadori e Simeone: ” Raspadori? Mi è piaciuto molto, è un giocatore vero già dai tempi del Sassuolo. A Napoli ha avuto qualche problema, però oggi ha l’occasione di dimostrare il suo valore. Come anche Simeone è un giocatore vero, non gioca perchè davanti ha un certo Lukaku. “