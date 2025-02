L’ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul Napoli:

“Conte ora ha due punti di vantaggio e state tranquilli che prima o poi tornerà a macinare vittorie. Perché il Napoli è una squadra compatta, che sa difendere e in Italia è la base per fare punti. In più, la seconda sconfitta nelle ultime tre mina un po’ di certezze nell’Inter“.