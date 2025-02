Bruscolotti a KKN – ” Troppi pareggi? I tifosi devono capire una cosa “

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

L’ex capitano degli azzurri inizia l’intervista esprimendo la sua opinione riguardo Antonio Conte: ” Il Napoli ha trovato un ottimo condottiero, gli equilibri ti portano ad avere grandi risultati. Conte non parla a vanvera, ma parla per la sua esperienza ed ha tanto da raccontare e conosce le problematiche di un campionato come questo. “

Sentite poi cosa ha dire su Alessandro Buongiorno: “ Buongiorno? L’ho visto alla grande, l’ho trovato come ad inizio stagione. E’ un giocatore incredibile, peccato sia uscito, ma è importante che il Napoli abbia ritrovato questa pedina che è molto importante. “

Infine mette in allerta l’ambiente Napoli riguardo le critiche per le ultime partite: ” Troppi pareggi? Anche nel Napoli del mio scudetto pareggiavamo spesso e la gente mi chiedeva spesso, ma ci sono momenti e momenti nell’arco di una stagione. Se poi si rompe l’ambiente si può creare una catastrofe. “