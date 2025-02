Aldo Serena, ex calciatore ed attualmente opinionista, ha parlato del Napoli su Rai Radio 1.

Quest’ultimo si è soffermato sul duello tra Napoli e Inter fronte scudetto e sulla sua favorita per il tricolore: “Napoli-Inter segnerà inevitabilmente le sorti di questo campionato. L’Inter può solo vincere data anche la classifica. Per la vittoria finale io scommetto sul Napoli, saranno decisive le gare dalla primavera in poi”.