Tuttomercatoweb – Juve pronta all’assalto per Osimhen: il punto

Nonostante la stagione calcistica sia nella fase centrale, le voci di calciomercato iniziano a farsi insistenti per il mercato estivo; il nome più gettonato in casa Napoli è quello di Victor Osimhen che in Turchia sta facendo una stagione di spessore con 12 gol realizzati che stanno consentendo al Galatasaray di essere primo in classifica.

L’attaccante nigeriano è il primo nome nella lista del ds della Juventus Giuntoli per rafforzare l’attacco della Vecchia Signora e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ci sarebbe stata una prima risposta da parte del patron De Laurentiis: “La Juventus ha in testa Osimhen, che a fine campionato rientrerà al Napoli dal Galatasaray. La trattativa non è semplice ma i bianconeri proveranno a trovare un accordo con il club del presidente De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis, ha già fatto sapere a Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, che Victor Osimhen approderà nella Torino bianconera solo in caso di offerta folle dato che la clausola inserita nel contratto è valida solo per l’estero. Al momento la destinazione più probabile per il nigeriano sembra la Premier League dato che il bomber piace a Manchester United e Chelsea.”