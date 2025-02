Retroscena CdS – Il Napoli trattò Ndoye, ma il Bologna respinse l’offerta

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno degli obiettivi di mercato del Napoli durante l’ultima finestra di trasferimenti, dopo l’addio di Kvaratskhelia, è stato Dan Ndoye, che venerdì ha segnato la sua prima doppietta in Serie A. Il Bologna si è chiesto dove fosse finito il giovane talento e se fosse stato influenzato dalle voci di mercato che lo accostavano ai partenopei.

In effetti, gli agenti di Ndoye avevano avuto un incontro con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ma il Bologna ha sempre considerato il giocatore incedibile, vedendolo fondamentale per la squadra. Nonostante le speculazioni, il ragazzo svizzero non avrebbe mai chiesto chiarimenti sulla sua posizione al direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori.