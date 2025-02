Repubblica – A Conte va dato un grande merito

Il pareggio di ieri lascia un pò di malcontento in casa Napoli dato il gol subito al minuto 87 in una fase di partita in cui il Napoli non stava soffrendo particolarmente il forcing della squadra allenata da Baroni.

L’edizione odierna di Repubblica si concentra particolarmente sul match di ieri focalizzandosi sulla capacità di mister Conte di non fossilizzarsi sullo stesso schema tattico ma riuscire a variare a seconda delle esigenze: “Sul più bello il Napoli sta diventando un re nudo e va dato atto a Conte di essersi rimboccato le maniche per non mollare la presa, invece di sentirsi vittima di un paradossale atto di masochismo, o fuoco amico che dir si voglia. Il tecnico leccese ieri ha cambiato modulo per la terza volta dall’inizio del campionato e s’è spesso aggrappato persino alla difesa a cinque, rilanciando tra i titolari dopo oltre due mesi di stop e senza potergli concedere il rodaggio necessario pure Buongiorno, la cui autonomia è durata a stento per un’ora.”