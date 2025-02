Napoli, solo 2-2 con la Lazio: il Corriere della Sera critica il mercato di gennaio

Il Napoli non va oltre il 2-2 in casa della Lazio, evidenziando le difficoltà della rosa dopo il mercato di gennaio. Secondo Il Corriere della Sera, il terzo pareggio consecutivo dei partenopei offre all’Inter l’opportunità di staccarsi in vetta alla classifica, un evento mai accaduto in questa stagione. La corsa scudetto resta equilibrata, ma il Napoli appare stanco.

Contro la Lazio, la squadra di Conte ha prima rimontato, poi subito il pari, in una gara in cui i biancocelesti di Baroni hanno espresso il miglior gioco. L’allenatore azzurro deve fare i conti con un organico ridotto: la cessione di Kvaratskhelia si è rivelata un errore, ancor più grave senza un adeguato sostituto. Il Napoli ha mostrato poca brillantezza e velocità, soffrendo soprattutto sulle fasce. Il ritorno al 3-5-2, che sembrava garantire equilibrio, ha invece complicato i meccanismi di gioco, lasciando inizialmente campo alla Lazio. Ma con le risorse attuali, Conte deve adattarsi alla situazione.