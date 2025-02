Moretto – Nuovo nome per l’attacco del Napoli: i dettagli

Il Napoli è alla ricerca dell’erede di Kvaratskhelia ceduto al PSG nel mercato invernale e sostituito temporaneamente con Noah Okafor.

La lista del ds Manna prevede oltre ai soliti nomi Alejandro Garnacho (vicinissimo al Napoli nel mese di gennaio), Karim Adeyemi e secondo quanto riportato da Moretto dall’esterno spagnolo tesserato per il Norwich Borja Sainz; sul proprio profilo X l’esperto di mercato ha riportato la notizia sottolineando un interesse da parte della squadra del patron De Laurentiis già nel mercato invernale: “Borja Sainz, ala del Norwich, sta facendo un’ottima stagione in Championship, con 15 gol e 3 assist in 27 partite. A gennaio il Napoli di Conte si era interessato a lui, e in estate potrebbe tornare alla carica. Il giocatore avrà sicuramente molto mercato, visto il suo rendimento in campo.”