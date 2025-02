La Gazzetta dello Sport critica Conte: il motivo

Nel pareggio della Lazio contro il Napoli c’è molto rammarico per un gol subito al minuto 87 da Boulaye Dia.

Il gol nasce da un’importante incomprensione tra Politano (spostato e adattato a sinistra) e il neo entrato Rafa Marin che hanno lasciato ampio spazio a Lazzari e Zaccagni che hanno confezionato il gol dell’ex Salernitana.

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna critica mister Conte sottolineando come il gol sia arrivato per una sua mossa in particolare: “Il Napoli è stanco, alcuni giocatori hanno perso brillantezza, per esempio Anguissa e McTominay. Conte lamenta la mancanza di ricambi all’altezza e non ha tutti i torti, tra la cessione di Kvaratskhelia e infortuni vari, ma non sarebbe Conte, se non mugugnasse. La vittoria gli è sfuggita per il rimescolamento finale da lui decretato: fuori Mazzocchi, dentro Marin, spostamenti di posizioni, Politano da destra a sinistra, e gol della Lazio. Il risultato è corretto.”