Gazzetta – Raspadori regala un sorriso al Napoli nonostante il pari all’Olimpico

Nonostante qualche rimpianto, ci sono anche buone notizie per il Napoli , come la brillante performance di Giacomo Raspadori. Il Napoli lascia l’Olimpico con una certezza in più, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: “L’amico Baroni ha inflitto un altro colpo al Napoli, e questa volta fa più male. Se in Coppa era un Napoli sperimentale e la sconfitta per 1-0 al Maradona non sembrava determinante, i due punti persi all’ultimo confermano il periodo negativo: il terzo pareggio consecutivo rappresenta una netta frenata. Ora, se ciò porterà al sorpasso in vetta, dipenderà dal risultato dell’Inter stasera. Intanto, Antonio Conte ha una ragione per sorridere. Nell’emergenza, ha ritrovato un protagonista. Era la partita di Giacomo Raspadori, e così è stato.”