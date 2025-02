Marco Parolo, ex calciatore e opinionista di Dazn, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Derby D’Italia finito 1-0 per la Juventus. Ecco le parole dell’ex Lazio:

“Abbiamo parlato della profondità della rosa dei nerazzurri, però gli mancano delle scelte davanti. Inzaghi prima ha urlato quasi in maniera sconfortata per l’errore di Taremi, Ha chiamato Thuram e l’ha fatto entrare. Lo ha voluto a tutti i costi, nonostante la sua forma non recuperata al 100%”.