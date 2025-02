DAZN – Inter, Lautaro: “Gara non decisiva, sarà una bella gara da giocare”

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara contro la Juventus. Ecco le sue parole:

“Dopo molto tempo abbiamo avuto a disposizione una settimana tipo per prepararci a questa partita, per noi è importantissima, mettendo da parte la classifica, è una gara attesa e bella da giocare.

Non è decisiva, mancano ancora molte partite, sicuramente sarà importante per il nostro cammino. Non ho cominciato benissimo la stagione, ho lavorato per ritrovare la forma per aiutare la squadra. Sto bene, e sono felice, devo continuare per crescere”.