CdS – I tre segnali per Conte dal match contro la Lazio

Dalla trasferta di Roma contro la Lazio, nonostante il pareggio subito negli ultimi minuti di gioco, il Napoli può portare a casa importanti segnali dati soprattutto da Jack Raspadori che in tandem con Lukaku torna al gol e ad una prestazione convincente e dal ritorno di Alessandro Buongiorno baluardo della difesa di mister Conte.

Il Corriere dello Sport sottolinea ciò partendo dall’autore del gol del pareggio: “Il suo esordio in tandem con Lukaku è stato convincente, sotto ogni punto di vista. L’intesa con Big Rom non ha uno storico, ma sembra esserci a pelle. Perché i due si cercano e si trovano, l’azione con cui hanno confezionato il primo gol è il manifesto della doppia punta contiana nel classico 3-5-2. Ma Jack diventa fondamentale anche nella costruzione, soprattutto quando si affrontano squadre che pressano forte.”

In secondo luogo l’editoriale diretto da Ivan Zazzaroni si sofferma sul rientro di Buongiorno a distanza di 2 mesi: “Il Napoli è riuscito a sopperire alla sua assenza grazie alle ottime prestazioni di Juan Jesus, ma non c’è dubbio che con l’ex del Torino in campo lo scenario cambia. La sua esuberanza, il suo strapotere fisico e la sua capacità di vincere i duelli sono cruciali per la difesa azzurra.”

Il terzo e ultimo segnale riguarda la rosa del Napoli: “La qualità della rosa del Napoli non è la stessa delle sue rivali scudetto. L’esempio lo ha dato ieri l’ingresso di Politano. Quando è entrato la squadra ha cambiato faccia, ha avuto un sussulto, si è scossa. Avere in panchina giocatori che possono dare una svolta è un lusso che Conte non può più permettersi.”