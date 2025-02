Lazio-Napoli termina con un pareggio per 2-2, il terzo consecutivo per i partenopei che non riescono più a vincere.

Complice la serie di infortuni e un mercato di gennaio non entusiasmante, che ha visto partire Kvaratskhelia senza essere rimpiazzato da un sostituto del suo livello.

Lo stesso Conte alla richiesta del cambio da parte di Mazzocchi, si è trovato in difficoltà e non sapeva chi far entrare.

La scelta è ricaduta sul difensore spagnolo Rafa Marin, al debutto in campionato con il Napoli.

Poco dopo il cambio è arrivato il pareggio di Dia all’ 87′ minuto, che ha gelato il Napoli, che ancora una volta prende un gol nel finale di partita come con la Roma al 92′ (sempre all’Olimpico) con Angeliño e con l’Udinese a fine primo tempo.

Il Napoli esce dunque dall’Olimpico amareggiato e senza i 3 punti, sfumati ancora una volta nel finale di match.

I partenopei dovranno sperare quanto meno in un pareggio nel derby d’Italia tra Juventus e Inter per rimanere al primo posto.

Gli uomini di Antonio Conte dovranno ripartire dalla trasferta di Como, dove finalmente ritroveranno il supporto dei loro tifosi, dopo ben 8 trasferte vietate consecutivamente ai residenti in Campania.

Per il Napoli non sarà facile conquistare i 3 punti, oltre alle assenze di Spinazzola, Neres ed Olivera si aggiunge anche la diffida di Anguissa rimediata nel match contro i biancocelesti.

Conte dovrà dunque ricorrere ai ripari, rivoluzionando il centrocampo.

Si pensa al doppio play, dunque la possibilità di vedere giocare Lobotka e Gilmour assieme.

Lo scozzese dunque potrebbe rientrare nei titolari dal primo minuto dopo molto tempo passato in panchina.

Inoltre durante l’infortunio di Lobotka, Gilmour ha sostituito egregiamente lo slovacco.

Cosa ne pensate? Può essere una soluzione vincente?