Ranocchia: “Conte è il mio padre calcistico. A Napoli sta facendo benissimo”

Ranocchia, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: “Conte è il mio padre calcistico, è stato il primo a credere in me. In allenamento insegnava movimenti che riportavi identici in partita. Le sedute di allenamento erano durissime, ma grazie a quelle che arrivavano i risultati. Conte ti fa credere in quello che fai, ti entra nella testa e ti rende un vincente. A Napoli sta facendo benissimo con una buona squadra, l’Inter è molto più forte”.