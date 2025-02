L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Napoli e Lazio. Secondo il quotidiano il Napoli oggi sfiderà la Lazio allo stadio Olimpico. Per la sesta gara consecutiva in trasferta non potrà contare sul sostegno di gran parte dei suoi tifosi. Pure la sfida contro la Lazio è stata infatti vietata per ai residenti in Campania, come accade ormai dalla gara di Udine. I partenopei di Antonio Conte dovranno fare il massimo senza il sostegno dei propri tifosi e di alcuni giocatori. Servirà una grande prestazione. Il Napoli di Conte avrebbe bisogno di una notte magica per ripartire. Lazio e Napoli sono due squadre solide, che ragionano con la porta in testa. Due squadre al centro di un’evoluzione tattica: programmata quella di Baroni, estemporanea quella di Conte per le assenze e l’addio di Kvaratskhelia. De Laurentiis solo all’ultimo momento deciderà se andare allo stadio.