Giordano, ex di Napoli e Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Lukaku sfrutta la sua intelligenza per aiutare la squadra, ma quando serve la butta dentro anche in partite più difficili (Fiorentina, Milan, Roma, Atalanta e Juventus). Lazio-Napoli? Mi aspetto una gara equilibrata, con due squadre che sanno palleggiare ed andare in verticale”.