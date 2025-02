L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena di mercato riguardante la trattativa per Pietro Comuzzo. Secondo il quotidiano il Napoli nello scorso mercato invernale ha provato a imbastire diverse trattative, ma non è riuscito a chiuderne nessuna. Uno dei nomi più trattati è stato quello di Comuzzo della Fiorentina. C’è stata una settimana in cui il difensore sembrava davvero vicino al Napoli. Era l’ultima del mercato invernale, quando la Fiorentina aveva fissato il prezzo del giocatore pretendendo almeno 40 milioni di euro. Il Napoli aveva deciso di offrire 35 milioni di euro. Ci ha pensato Rocco Commisso a bloccare tutto. Il presidente non è voluto scendere a patti coi partenopei nonostante l’offerta economica importante. In estate il Napoli potrebbe rilanciare e la Juventus molto attenta alla situazione. Di sicuro la Fiorentina non si farà prendere per il collo.