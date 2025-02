L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul momento del Napoli in vista della gara contro la Lazio. Secondo il quotidiano è il giorno del ritorno in campo di Alessandro Buongiorno, 63 giorni dopo l’ultima volta. Sarà lui a guidare la difesa a tre, con Rrahmani e Juan Jesus a completare la retroguardia, Di Lorenzo e Mazzocchi a fare i quinti, le solite certezze in mezzo al campo con Anguissa-Lobotka-McTominay a supporto della coppia inedita Lukaku-Raspadori. Politano dovrebbe partire dalla panchina. Conte sembra propenso a sfruttarlo come arma a partita in corso con un ampie soluzioni: trasformare l’abito di partenza o confermarlo con un’impostazione diversa. È anche la notte della grande chance per Raspadori che tra la scorsa estate e il mercato invernale si è guardato intorno, l’hanno tentato Marsiglia, Atalanta e Juventus ma il Napoli l’ha trattenuto proprio per volontà di Conte.