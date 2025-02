Montervino, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il cambio modulo è l’unica soluzione per Conte contro la Lazio. Okafor è forte, non ha mai dimostrato il suo valore perché non è stato messo nelle giuste condizioni. Ricopre vari ruoli e potrà ritagliarsi uno spazio importante”.