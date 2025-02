Marchetti: “Infortunio Neres? Il Napoli sperava di non dover correre”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante Forza Napoli Sempre:

“L’infortunio di Neres è l’applicazione della legge del contrappasso. Come si suol dire: la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Il Napoli sapeva di dover correre ma sperava di non dover correre. Adesso c’è da stringere i denti in un momento molto delicato: c’è da affrontare la Lazio di Marco Baroni, e alle porte c’è anche la partita contro l’Inter, che non deciderà il campionato ma darà un bell’indizio”.