II Paris Saint-Germain, dopo aver ipotecato gli ottavi di Champions League, si prepara ad affrontare in trasferta l’insidioso Tolosa. Alla vigilia della sfida, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa e tra i temi trattati c’è anche quello dello straordinario rendimento di Fabian Ruiz: “È uno dei migliori giocatori che ho a centrocampo, per il modo in cui gioca con i compagni, tra le linee, senza palla. Inoltre ha un buon tiro. Durante la scorsa Champions è stato uno dei migliori giocatori. Non l’ho portato ai Mondiali ed è stato un errore non averlo selezionato. Sono molto contento di ciò che porta dentro e fuori dal campo. Lui gioca e si allena duramente ed è molto importante per noi”.