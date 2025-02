A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Stefano Cieri: “La Lazio sta facendo un ottimo campionato e una grande Europa League. È una delle sorprese della stagione. Era sta molto rinnovata la scorsa estate col cambio dell’allenatore e il ringiovanimento della squadra. C’era molto scetticismo, invece Baroni e i giocatori hanno sorpreso.

La Lazio oggi sarebbe in Champions League ed è ancora in corsa in Coppa Italia. È una squadra che non conosce mezze misure: o vince o perde. Ha costruito la sua classifica soprattutto contro le “piccole”, ma ha fatto fatica contro le grandi: il Napoli è l’unica tra le big che è riuscita a battere. Resta una squadra che dal punto di vista tecnico non è al livello delle prime, e quindi per vincere è “condannata” fare bene. La gara di andata è stata molto equilibrata, poteva finire 0-0. Secondo me all’Olimpico vedremo una gara molto simile. La Lazio la affronterà con grande concentrazione. La flessione delle scorse settimana era dovuta soprattutto a un qualcosa di fisico, ma ora i biancocelesti hanno ritrovato brillantezza. Resta una gara da tripla”.